З початку року на КПВВ у Донецькій та Луганській областях задокументовано понад 60 фактів пропозицій хабаря

Службовцями ООС постійно вживаються заходи із недопущення проявів корупції серед службових осіб і персоналу, що здійснюють контроль за переміщенням товарів через лінію розмежування.

З початку року співробітниками спецпідрозділу податкової міліції ДФС, які спільно діють у складі Об’єднаних сил разом із військовослужбовцями ДПС та працівниками СБУ, під час несення служби на КПВВ у Донецькій та Луганській областях зафіксовано 66 фактів пропозицій надання неправомірної вигоди.

Найбільше випадків зафіксовано на КПВВ «Новотроїцьке» – 36 фактів. Також задокументовані факти на: КПВВ «Мар’їнка», «Майорське», «Гнутове», «Станиця Луганська».

Під час проходження заходів контролю в кожному виявленому випадку громадяни пропонували грошові кошти в національній та іноземній валюті в якості хабарів за безперешкодне переміщення товарів або великих партій готівки через лінію розмежування.

По кожному факту зібрані матеріали, готівкові кошти та громадяни передані до підрозділів Національної поліції для прийняття законного рішення.

Державна фіскальна служба України