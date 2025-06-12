З погрозами та фізичною розправою вимагали неіснуючий борг – у Миколаєві викрили двох зловмисників

Упродовж декількох місяців фігуранти погрожували потерпілому вбивством та заподіянням тілесних ушкоджень, якщо той не поверне 5 тисяч доларів «боргу». Нині один із зловмисників вже перебуває під вартою без права внесення застави, іншому – заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук. За скоєний злочин їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Задокументували та припинили злочинну діяльність 34-річного миколаївця та 43-річного громадянина іншої держави слідчі слідчого управління обласного главку поліції разом із оперативниками регіональних управлінь Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Служби безпеки України.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що миколаївець та іноземець за попередньою змовою упродовж декількох місяців чинили психологічний тиск на 32-річного місцевого мешканця, погрожуючи йому фізичною розправою, та вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 5 тисяч доларів.

Щоб змусити потерпілого віддати «борг» фігуранти декілька разів призначали йому зустрічі та під тиском із застосуванням нанесення тілесних ушкоджень вимагали кошти, які миколаївець кілька разів переказував на зазначені зловмисниками рахунки. Продовжуючи свій злочинний умисел фігуранти відібрали у потерпілого автомобіль, так би мовити, для надійності повернення усієї суми «заборгованості».

Слідчі за силової підтримки спецпризначенців КОРД затримали у процесуальному порядку 43-річного зловмисника одразу після передачі потерпілим йому 3 500 доларів.

За погодженням із прокуратурою затриманому оголосили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України «Вимагання, з погрозою вбивства, вчинене в умовах воєнного стану». Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також 34-річному спільнику слідчі поліції заочно оголосили про підозру у скоєнні злочину та оголосили його у розшук.

За скоєне фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області