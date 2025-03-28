З Польщі до України екстрадували військовослужбовця, підозрюваного у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками
Правоохоронні органи Республіки Польща ухвалили рішення про екстрадицію в Україну військовослужбовця, оголошеного в міжнародний розшук за скоєння ДТП у Київській області. 24 березня 2025 року його передали працівникам ДБР на українсько-польському кордоні.
У 2023 році, керуючи автомобілем, чоловік виїхав із другорядної дороги та не надав переваги автобусу поблизу села Старе Бориспільського району Київської області. Внаслідок зіткнення два пасажири автобуса отримали тяжкі тілесні ушкодження, а водій – середньої тяжкості.
Щоб уникнути покарання, підозрюваний незаконно перетнув державний кордон України до Республіки Молдова, а потім виїхав до Польщі, де переховувався від правосуддя.
Військовослужбовця було оголошено в міжнародний розшук, а згодом затримано польськими правоохоронцями.
Після екстрадиції його одразу затримали, а суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.
Чоловіку повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 286 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.