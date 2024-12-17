З приватного товариства буде стягнуто понад ₴9 млн. заборгованості за ліцензії на проведення азартних ігор

Київською міською прокуратурою встановлено факт невнесення організатором азартних ігор до спеціального фонду державного бюджету України щорічних платежів за другий рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та за ліцензії на гральні автомати.

Ці гроші у 2023 році мали б бути направлені на фінансування закладів освіти, культури та закупівлю високовартісного медичного обладнання для закладів охорони здоров’я.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Комісії з регулювання азартних ігор до організатора азартних ігор про стягнення заборгованості з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних на загальну суму понад 9 млн гривень.

Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив вимоги у повному обсязі.

Пресслужба Київської міської прокуратури