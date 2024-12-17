З приватного товариства буде стягнуто понад ₴9 млн. заборгованості за ліцензії на проведення азартних ігор

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Київською міською прокуратурою встановлено факт невнесення організатором азартних ігор до спеціального фонду державного бюджету України щорічних платежів за другий рік дії ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та за ліцензії на гральні автомати.

Ці гроші у 2023 році мали б бути направлені на фінансування закладів освіти, культури та закупівлю високовартісного медичного обладнання для закладів охорони здоров’я.

У зв’язку з цим Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом в інтересах держави в особі Комісії з регулювання азартних ігор до організатора азартних ігор про стягнення заборгованості з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних на загальну суму понад 9 млн гривень.

Господарський суд міста Києва погодився з доводами прокурора та задовольнив вимоги у повному обсязі.

Пресслужба Київської міської прокуратури

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