З психлікарні втік пацієнт, який захопив заручників у банку в Маріуполі (фото)

Поліція Донецької області розшукує Миколу Орлова — чоловік, який захопив у кінці 2020 року заручників у банку Маріуполя, втік з психіатричної лікарні.

У поліції повідомляють, що Микола Георгійович Орлов (1990 року народження) перебував на примусовому лікуванні у психіатричній лікарні, куди його помістили після нападу на відділення банку. Він, захопивших трьох заручників, погрожував підірвати фінустанову.

Прикмети: на вигляд 30−35 років, високого зросту, волосся коротко стрижені.

Особливі прикмети: багато татуювань по всьому тілу.

Був одягнений: джинси.

«При виявленні розшукуваного дотримуйтесь правил особистої безпеки — чоловік агресивний», — відзначили у поліції і додали: «Суд визнав чоловіка неосудним і призначив йому примусове лікування».

Громадян просять звертатися за телефонами 963 424 677 або 102. // Ірина ГАЛ, «ФАКТИ»