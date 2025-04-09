З родини харківського правоохоронця стягнуть в дохід держави необґрунтованих активів на ₴7,8 млн.

9 квітня 2025 року Колегією суддів першої інстанції Вищого антикорупційного суду частково задоволено позов САП про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів вартістю 7,8 млн гривень, якими користувалася родина правоохоронця з Харківської області.

Нагадаємо, що на підставі матеріалів ДБР та НАЗК з’ясовано, що сім’я правоохоронця користувалася квартирою у Харкові та люксовою автівкою.

Право власності на це майно було оформлено на дружину правоохоронця, проте аналіз доходів та видатків показав неможливість набути ці об’єкти із законних джерел.

Прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення цих активів у дохід держави.

Суд частково задовольнив позов прокурора, визнав активи необґрунтованими та вирішив стягнути в дохід держави люксову автівку вартістю 3,8 млн гривень та понад 4 млн гривень, законність набуття яких не була підтверджена.

Виявлення необґрунтованих доходів чиновників та правоохоронців триває.

Державне бюро розслідувань