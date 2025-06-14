З Україні до Румунії намагалися контрабандою вивезти безпілотники на суму понад 4 мільйони гривень (фото, відео)

Учора ввечері в пункті пропуску «Дяківці» прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон безпілотних авіаційних комплексів та комплектуючих до них.

Під час проходження прикордонного контролю мікроавтобуса марки Мерседес, який прямував на виїзд з України, у правоохоронців виникли підозри щодо можливого переміщення заборонених або незадекларованих товарів. Транспортним засобом керувала 39-річна громадянка України.

У ході огляду в багажному відділенні автомобіля було виявлено 9 безпілотників, а також комплектуючі до них, розфасовані у коробки в розібраному вигляді. Вантаж не був задекларований у встановленому порядку.

За попередньою оцінкою, вартість вилучених дронів та комплектуючих становить понад 4 мільйони гривень. Представниками митниці складено відповідний протокол.

ДПСУ