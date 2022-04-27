З України намагалися незаконно вивезти понад 230 кг бурштину (фото)

Задоволивши клопотання прокурорів Ковельської окружної прокуратури, суд наклав арешт на понад 236 кг бурштину-сирцю, який службові особи одного з суб’єктів господарювання намагалися вивезти з України за підробленими документами.

Уночі 14 квітня 2022 року у пункті пропуску «Ягодин» правоохоронці затримали бус, в якому було 20 мішків із «сонячним камінням» сумнівного походження.

Бурштин та документи на нього визнані речовими доказами у розслідуваному Ковельським районним управлінням поліції кримінальному провадженні про незаконне перевезення бурштину та використання підроблених документів (ч. 1 ст. 240-1, ч. 4 ст. 358 КК України).

Триває досудове розслідування.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури