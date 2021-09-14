З України видворять чергового грузинського крадія, який уявив себе «смотрящим»

Сьогодні, 14 вересня, оперативники управління міграційної поліції ГУНП в Миколаївській області спільно з працівниками Управління державної міграційної служби за рішенням П’ятого апеляційного адміністративного суду м. Одеси затримали та видворять 45-річного громадянина Грузії, який впродовж чотирьох років відбував покарання за вчинення квартирних крадіжок та позиціонував себе «смотрящим» у виправній колонії.

Іноземець, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, не маючи законних підстав перебувати в Україні, планував після звільнення здійснювати контроль за вчиненням квартирних крадіжок у обласному центрі.

На виконання рішення суду правоохоронці управління міграційної поліції спільно з працівниками УДМС помістили чоловіка до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства міста Вознесенськ.

Крім того, поліцейські ініціювали перед УДМС питання про заборону в’їзду до України вказаній особі. Невдовзі іноземець буде видворений з України до Грузії.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області