З’явилося відео, на якому дніпровський стрілок розповідає деталі скоєних ним вбивств

З‘явилось перше відео з нацгвардійцем Артемом Рябчуком, який вночі розстрвляв своїх товарищів по службі. Він якось пояснює що сталось.

Є інформація, що він кілька днів тому повідомив про побиття загиблими іншого нацгвардійця, за що був затравлений.

Після цього вирішив «розібратись» сам. Нібито не шкодує.

Ситуація дуже важка і потребує дуже серйозного розбирання.

Якщо солдат — психічно хворий, це одне питання.

Якщо це — наслідки знущання і «дідовщини», «неуставних стосунків» — це інше питання, значно гірше. Бо така ситуація скоріш за все системна і розповсюджена. Звісно, неприпустима, а в час загрози війною — взагалі смертельно небезпечна для держави.

До речі, щодо того, що розстріл був відповіддю на «дідівщину»: за словами вбивці, він відстрілював тих, хто опинився у нього на шляху або був поблизу… // Вартові еспресо