З’явилися фото з обшуку в знахабнілих молодиків, які вдавали з себе мажорів, «розважаючись» у Києві

Правоохоронці провели обшуки в підлітків, які гучно розважалися в Києві: співали російські пісні та перекривали рух на дорозі, щоб просто покурити. Заходи пройшли за місцем проживання неповнолітніх.

Там знайшли ножі, кастет, травматичний пістолет і не лише. Про це повідомляє Telegram-канал “Лачен пише” українського блогера Ігоря Лаченкова.

Зазначається, що обшуки вночі пройшли у двох фігурантів події, яка останніми днями опинилися в центрі уваги новин.

“Під час обшуків дітки вже не виглядали такими сміливими та веселими. Чекаємо деталі”, – йдеться в пості.

На опублікованих фото помітно кілька смартфонів і кнопковий телефон, щось на кшталт гранати, кастет і травматичний із набоями до нього.

Нагадаємо, що днями в мережі поширилося відео про компанію молодиків, які перекривали рух на вулицях Києва, а також слухали російську музику. Згодом столичні правоохоронці встановили всіх осіб, які причетні до цієї події: неповнолітніх було затримано, з ними працювала ювенальна поліція.

У коментарях до публікацій підписники назвали цих підлітків мажорами, інші висловили переконання, що діти просто “хайпували”.

У Національній поліції про обшуки та інші деталі наразі не повідомляють. // OBOZ.UA