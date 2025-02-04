За $100 тисяч перевозили до кордону 13 чоловіків у вантажівці з піском

Співробітники Мукачівського районного управління поліції спільно з прикордонниками та СБУ заблокували ще одну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Усіх трьох фігурантів, причетних до організації та функціонування каналу, затримано. Слідчі вже повідомили їм про підозру.

Чергову злочинну схему для переправлення військовозобов`язаних чоловіків через кордон викрили та заблокували закарпатські правоохоронці.

У ході проведення негласних заходів вони з`ясували, що за організацією та функціонуванням каналу стоять троє закарпатців віком 25, 44 та 47 років. Також вдалося встановити, що своїх клієнтів, в межах прикордонної зони, фігуранти перевозили приховавши у вантажівці з піском – для цього автівку спеціально переобладнали. Далі «зелений» кордон з Угорщиною втікачі долали пішки.

Дізнавшись орієнтовну дату чергового трансферу правоохоронці затримали членів угруповання «на гарячому». У багажному відсіку вантажівки «КАМАЗ», якою керував один із фігурантів, було виявлено 13 чоловіків мобілізаційного віку з різних регіонів України. Кожен з них заплатив зловмисникам визначену суму грошей, деякі розраховувалися криптовалютою. Загалом, лише з цього переправлення зловмисники мали отримати майже 100 тисяч доларів.

Затримання правоохоронці провели на околиці села Велика Паладь Берегівського району. Трьох членів злочинного угруповання, відповідно до статті 208 КПК України, було поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі поліції, за процесуального керівництва Мукачівської окружної прокуратури, повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.

Кожному з підозрюваних загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Заходи з викриття здійснювали співробітники закарпатської поліції, Державної прикордонної служби та Служби безпеки України.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області