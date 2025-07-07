За 11 000 доларів пішки до Молдови – у незаконному переправленні ухилянтів за кордон підозрюють двох вінничан

Двом вінничанам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Правоохоронці встановили, що молодики 19 та 21 років сприяли військовозобов’язаним чоловікам у нелегальному перетині державного кордону.

Фігуранти у телефонній розмові домовилися з двома охочими втекти з України про зустріч у Вінниці. Трансфер до Республіки Молдова коштував 11000 доларів США для двох.

З Вінниці на власних автомобілях в обхід блокпостів підозрювані перевезли військовозобов’язаних до одного з прикордонних сіл Могилів-Подільського району. Провели детальний інструктаж про перетин кордону. Надали координати стежок, якими «клієнти» мали йти, щоб потрапити до Молдови.

Переправити чоловіків у протиправний спосіб вони не змогли – були затримані правоохоронцями.

За клопотанням прокуратури підозрюваних взято під варту з правом внесення застави у розмірі 242 тис. грн кожному.

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької окружної прокуратури досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділення поліції № 3 Вінницького райуправління ГУНП у Вінницькій області за оперативного супроводу 24 прикордонного загону ім. Героя України старшого лейтенанта Вячеслава Семенова та управління міграційної поліції ГУНП у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури