За $11,5 тис. обіцяв сприяти переведенню в тил – у Львові повідомлено про підозру ексвійськовому

За процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру львів’янину за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, маючи знайомства серед колишніх співслужбовців, пообіцяв військовому за гроші домовитись щодо подальшого місця несення служби у тилових підрозділах. Для цього від мав вплинути на ексколег по службі. Свої послуги оцінив у 11,5 тисяч доларів США.

Після отримання підозрюваним всієї суми коштів його затримано у порядку ст. 208 КПК України. Наразі розглядається клопотання про обрання для нього запобіжного заходу. Триває встановлення всього кола причетних до злочину осіб.

Досудове розслідування – ГУ НП у Львівській області, оперативний супровід – ДВК СБУ.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону