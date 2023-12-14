За $12000 обіцяв документи для звільнення з військової служби: на Тячівщині посадовця підозрюють у шахрайстві

Співробітники поліції Тячівщини відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства, вчиненого директором однієї з місцевих шкіл. Останній за 12 тисяч доларів обіцяв документи для звільнення з військової служби. Посадовцю вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід

Слідчі Тячівського районного відділу поліції розслідують факт шахрайства, до вчинення якого причетний директор однієї зі шкіл району.

В ході слідства було встановлено, що 62-річний фігурант пообіцяв допомогти місцевому жителю зі звільненням з військової служби у період дії воєнного стану. Зловмисник запевнив, що має можливість виготовити відповідні документи, однак такі послуги коштуватимуть 12 000 доларів США. Клієнт погодився на такі умови та передав всю суму зловмиснику.

Проте жодних «документів» чоловік так і не дочекався. Шахрай привласнив гроші та перестав виходити на звʼязок.

Такі дії фігуранта у поліції кваліфікували за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Слідчі вже повідомили йому про підозру та готують матеріали для скерування справи для судового розгляду.

Окрім цього, правоохоронці проводять перевірку й за фактом спроби потерпілого придбати підроблений документ.

Досудове розслідування у справі триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області