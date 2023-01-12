За 14 тисяч євро житель Буковини організував переправлення ухилянтів за кордон

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури затримано та обрано запобіжний захід громадянину, підозрюваному у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через держкордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Близько півроку він переховувався від органів слідства.

Встановлено, що 45-річний житель Їжівців налагодив схему одержання прибутку від організації незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким виїзд з країни заборонено. У липні минулого року він організував незаконну переправу до Румунії трьох чоловіків. За свої послуги одержав 14000 євро.

Трьох порушників кордону викрили прикордонники у селі Нижні Петрівці, а організатор їх втечі з країни близько шести місяців переховувався від органів слідства. На початку січня цього року правоохоронці встановили його місце знаходження. Громадянину обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі понад 215 тис. грн.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура