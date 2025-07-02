За $16000 тернополянин обіцяв «організувати» непридатність до військової служби

За вчинене фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі.

У ході розслідування було встановлено, що 31-річний тернополянин запропонував чоловікові, який перебуває на військовому обліку, «допомогу» у вирішенні питання щодо визнання його тимчасово непридатним до служби. Запевняв, що має знайомства серед членів військово-лікарської комісії та посадових осіб територіального центру комплектування (ТЦК) і може вплинути на них для ухвалення позитивного рішення та виготовлення відповідних документів.

Свої «послуги» фігурант оцінив у 16 тисяч доларів. Правоохоронці затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання неправомірної вигоди в сумі 15 200 доларів.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 000 до 5 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Заходи з викриття проводили оперативники Тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими ГУНП, за оперативного супроводу військової контррозвідки СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

На даний час слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області