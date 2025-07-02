За $2500 безпідставно зняли арешт з майна боржника — у Києві судитимуть колишніх та діючих посадовців виконавчої служби

Серед підозрюваних — головний державний виконавець, його керівник та колишній працівник державної виконавчої служби. За вчинене їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці за сприянням Міністерства юстиції України, Департаменту державної виконавчої служби викрили державного виконавця виконавчої служби на зловживанні своїми повноваженнями, а його спільників на підбурюванні до вчинення злочину та пособництві.

За даними слідства, у листопаді 2023 року колишній працівник державної виконавчої служби, користуючись своїми зв’язками, пообіцяв знайомому “вирішити” його питання з відкритими виконавчими провадженнями та допомогти зняти арешт з майна за винагороду у розмірі 2500 доларів. Боржник мав непогашений борг у сумі майже 600 тисяч гривень, що підлягав стягненню на підставі судового рішення, у зв’язку з чим на належне йому майно (дві земельні ділянки, частину квартири та автомобіль) було накладено арешт в рамках виконавчого провадження.

Щоб зняти арешт з майна, головний державний виконавець сфальсифікував заяву від імені стягувачки, вказавши, що борг нібито вже погашено, а керівник відділу, своєю чергою, завізував підроблену заяву. У подальшому сфабриковані документи було внесено до автоматизованої системи виконавчого провадження, що стало формальною підставою для закриття справи та скасування арешту.

В результаті боржник, не втрачаючи часу, продав своє майно, тим самим унеможлививши будь-які спроби примусового стягнення боргу в майбутньому.

Слідчі Оболонського управління поліції, за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва, повідомили трьом фігурантам про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 362 – несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах;

ч. 4 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 – підбурювання до зловживання повноваженнями державним виконавцем шляхом підкупу, з метою отримання неправомірної вигоди;

ч. 5 ст. 27,ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 – пособництво в зловживанні повноваженнями державним виконавцем, з метою отримання неправомірної вигоди;

ч. 2 ст. 366 – складання та внесення завідомо неправдивих відомостей службовою особою до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки

Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скерувано до суду. За вчинене фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва