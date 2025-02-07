За $2800 завідувач кафедри планував організувати вступ до вишу двом «абітурієнтам»

Прокурори Рівненської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо завідувача кафедри одного з вищих навчальних закладів обласного центру. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та пособництво в ухиленні від мобілізації (ч. 2 ст. 369-2, ч. 5 ст. 27 ст. 336 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 53-річний завідувач кафедри торік у серпні одержав від абітурієнта 1600 доларів США хабаря за сприяння у вступі до вищого навчального закладу в Миколаєві, шляхом впливу на прийняття відповідного рішення посадовими особами закладу.

Крім того, встановлено також, що обвинувачений за 1200 доларів США погодився організувати за тією ж схемою вступ до одного з рівненських навчальних закладів для іншого абітурієнта, якому на той час вже прийшла повістка з РТЦК та СП. Таким чином викладач ще й сприяв в ухиленні від призову під час мобілізації до лав Збройних сил України.

Рівненський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 242 000 грн., яку він сплатив. Своєї вини обвинувачений не визнає.

Досудове розслідування проводили слідчі Рівненського РУП ГУНП в області за оперативного супроводу Управління СБУ в Рівненській області та УСР в Рівненській області ДСР НПУ.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури