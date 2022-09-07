За $3200 допомагала з виїздом за кордон: полтавські поліцейські затримали організаторку «трансферу»

Фігурантку затримали в одному з готелів Чернівецької області поблизу кордону з Румунією. Їй уже повідомлено про підозру та взято під варту.

За даними слідства, до організації незаконного каналу переправлення чоловіків за кордон причетні мешканці Чернівецької та Полтавської областей. Житель Полтавщини підшукував «клієнтів» та відправляв до визначеного місця – готель у Чернівецькій області. Там їх зустрічала жінка, яка надалі організовувала перетин кордону поза офіційним пунктом пропуску. Вартість такого «трансферу» – 3200 доларів США з особи.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Полтавській області та слідчі Головного управлінням Національної поліції в Полтавській області за силової підтримки полку поліції «Полтава» затримали організаторку після отримання від чоловіків 6 400 дол. США.

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури організаторці – жительці Чернівецької області – повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після проведення необхідних слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру іншим співучасникам злочину.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України