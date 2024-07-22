За $3500 допомагав чоловікам виїхати з України: одеські поліцейські затримали організатора нелегального трансферу

32-річний одесит за грошову винагороду забезпечував військовозобов’язаним чоловікам перетин державного кордону поза офіційними пунктами пропуску. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили та задокументували протиправну діяльність одесита слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області за супроводу працівників оперативного підрозділу Одеського прикордонного загону під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Поліцейські встановили, що фігурант організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Він через соціальні мережі та месенджери підшукував військовозобов’язаних чоловіків, охочих покинути країну у незаконний спосіб, і пропонував їм за грошову винагороду в розмірі 3 500 доларів «зелений коридор» до сусідньої країни поза офіційних пунктів пропуску. Крім того, зловмисник, у змові з наразі невстановленою слідством особою, забезпечував трансфер до прикордонної смуги, а надалі особисто супроводжував маршрут «клієнтів» за допомогою онлайн-карт, координував їх подальший шлях на кордоні та надавав поради, вказівки безпосередньо в момент незаконного перетину.

Затримали зловмисника за місцем мешкання. Під час санкціонованого обшуку в його помешканні слідчі вилучили докази його причетності до протиправної діяльності, серед яких зокрема гроші, мобільні телефони з інформацією, яка становить інтерес для слідства.

«Зібравши достатньо доказів ми під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В ході слідства ми встановлюватимемо повне коло осіб, причетних до даної протиправної схеми», – повідомила слідча по справі Тетяна Безлепкіна.

Відділ комунікації поліції Одещини