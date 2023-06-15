За ₴400 тис. збитків на закупівлі пального директора столичного КП відсторонено від посади

За клопотанням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва суд відсторонив від посади на два місяці директора столичного комунального підприємства, викритого у розтраті коштів під час здійснення закупівель (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що у грудні 2020 року між комунальним підприємством та приватною фірмою був укладений договір про закупівлю нафтопродуктів (бензину) на загальну суму близько 3 млн грн.

У подальшому директор КП в порушення вимог чинного законодавства неодноразово безпідставно уклав додаткові угоди до вказаного договору, якими вартість бензину була збільшена на 22%.

Висновком експертів з урахуванням даних, які наведені в акті Північного офісу Держаудитслужби, підтверджено збитки у сумі близько 400 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Київська міська прокуратура