За 4800 євро інспектор митниці та її спільники організували незаконну переправу до Румунії

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальні акти стосовно інспектора Чернівецької митниці Держмитслужби України та двох місцевих жителів за фактом незаконно переправляли осіб через держкордон (ч. ч. 2, 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, інспектор Чернівецької митниці Держмитслужби України заручившись підтримкою місцевого жителя налагодила схему незаконного збагачення від сприяння чоловікам у безперешкодному перетині держкордону. За 4800 євро з особи вони організовували військовозобов’язаному так званий «зелений коридор» до Румунії.

Оплату за послуги організатори одержували на банківський рахунок, особисто та через третіх осіб. Після повного розрахунку вони доручили жителю прикордоння доставити громадянина до обумовленого раніше місця призначення для забезпечення його фактичної переправи за кордон. Однак, напрацьовану схему поламали правоохоронці. Чоловіків було викрито поблизу лісосмуги під час підготовки до переходу.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі п’ятого слідчого відділу (з дислокацією в м. Чернівці) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НП України та Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура