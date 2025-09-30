За $500 щомісяця обіцяв не перешкоджати бізнесу – підозрюють службовця філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

42-річний інженер з охорони і захисту лісу філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», входячи до складу рейдових груп, які здійснювали патрулювання території кількох надлісництв у Коростенському районі, вимагав від фізичної особи-підприємця щомісячно надавати йому неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США.

За це він обіцяв не заважати роботі бізнесу, пов’язаного з перевезенням деревини: не влаштовувати перевірки, не вилучати транспорт і не складати адмінпротоколи.

Наприкінці серпня 2025 року підозрюваний одержав першу неправомірну вигоду у місті Овруч. Під час передачі коштів він також вимагав від підприємця завчасно повідомляти про транспортні засоби, які перевозили деревину, щоб уникнути їх зупинок.

25 вересня 2025 року службовець повторно отримав від підприємця неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США. Після цього намагався втекти від правоохоронців, викинувши гроші з автомобіля, однак був затриманий. Кошти вилучено.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, вчиненому повторно (ч. 3 ст. 368 КК України).

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід з альтернативою внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому за оперативного супроводу УСР ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури