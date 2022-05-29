За 7 изнасилований и распространение детского порно будут судить знаменитого фотографа Ктиторчука

Знаменитый фотохудожник Ктиторчук уже несколько лет подозревается в том, что насиловал несовершеннолетних и распространял детскую порнографию.

О первых эпизодах сексуального насилия правоохранителям стало известно в конце 2020 года. Тогда 56-летний фотограф был задержан в его столичной студии. Передает Информатор со ссылкой на правоохранителей.

Выяснилось, что преступления были совершены знаменитостью как во время фотографирования девушек, так и в специально оборудованном автомобиле.

В 2021 году следователи направили в суд обвинительные акты по изнасилованию и развращению несовершеннолетних. В дальнейшем правоохранители также установили, что фотограф заставлял несовершеннолетних к участию в «фотосессиях» порнографического характера, оказывая в отношении них психологическое давление. Во время обысков изъяли вещественные доказательства этих преступлений, фото и видеоматериалы.

В феврале 2022 года следователи по процессуальному руководству ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры сообщили фотографу о подозрении относительно изготовления и распространения порнографических предметов.

В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. В целом фотограф подозревается в 7 эпизодах по изнасилованию, по трем эпизодам по развращению несовершеннолетних, ему также инкриминируют 7 эпизодов по изготовлению и распространению порнографических предметов, а также сексуальное насилие. За совершенное подсудимому грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Платон Бережной