За $7500 керівник благодійної організації допомагав ухилянтам незаконно виїхати за кордон

Фігурант незаконно вносив інформацію щодо «клієнтів» до бази даних, аби ті під виглядом волонтерів могли виїхати за кордон. За скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Слідчі поліції Києва спільно із аналітиками столичного главку, працівниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили чоловіка, який допомагав чоловікам призовному віку незаконно виїхати за кордон. Правопорушником виявися мешканець міста Дніпро, 1981 року народження.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що фігурант перебуваючи на посаді керівника благодійної організації допомагав «клієнтам» під виглядом волонтерів виїхати за межі України. Зловмисник вносив неправдиву інформацію до бази даних «Шлях», а свої послуги оцінив у 7500 доларів США.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини грошей.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також правоохоронці проводять заходи щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до цієї злочинної діяльності.

Відділ комунікації поліції Києва