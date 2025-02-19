За 9 тис доларів обіцяв переправлення до Польщі – на Львівщині затримано організатора

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру 27-річному мешканцю Львівщини за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підозрюваний за 9 тисяч доларів США пообіцяв військовозобов’язаному влаштувати трансфер до країн Євросоюзу через білорусь. Чоловіка мали привезти у готель на Рівненщині, а наступного дня супроводити до кордону. Підозрюваний запевнив, що по той бік кордону зустрінуть іноземні прикордонники рб і допоможуть дістатися до Польщі, де він зможе оформити «статус біженця». Для уникнення проблем на блокпостах, підозрюваний видав незаповнені повістки, які треба було пред’явити у разі перевірки.

Правоохоронці затримали цих осіб у порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків в автомобілі та помешканні підозрюваного виявили грошові кошти, виручені від протиправної діяльності, чорнові записи, засоби зв’язку та інші докази. Наразі йому обрано запобіжний захід. Встановлюється коло причетних до незаконної схеми осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції у Львівській області за оперативного супроводу співробітників головного оперативно-розшукового відділу 27 прикордонного загону ДПС України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону