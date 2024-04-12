За $9 тис. обіцяв саботувати судові засідання в інтересах відповідача – судитимуть в.о. заступника голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи

Подільська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно виконувача обов’язків заступника голови правління – начальника відділу юридично-правового супроводу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, який також є адвокатом, подав до Печерського районного суду м. Києва в інтересах ДІФКУ три позови про стягнення шкоди на загальну суму понад 900 тисяч гривень з попереднього керівника цієї установи. Шкода завдана у зв’язку з визнанням незаконними звільнень кількох працівників.

У ході судового розгляду керівник юрвідділу запропонував представнику відповідача надати йому 9 тис. доларів США (по 3 тис. доларів США за кожен позов).

Отримавши ці гроші, посадовець обіцяв не вживати належних заходів під час слухання справи у суді та не з’являтися на судові засідання. Це в кінцевому результаті мало призвести до відмови судом у задоволенні позовів.

Київська міська прокуратура