За $9 тис. обіцяв саботувати судові засідання в інтересах відповідача – затримано в. о заступника голови правління державної установи

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди виконувачу обов’язків заступника голови правління – начальника відділу юридично-правового супроводу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, який також є адвокатом, подав до Печерського районного суду м. Києва в інтересах ДІФКУ три позовні заяви про стягнення шкоди на загальну суму понад 900 тисяч гривень з попереднього керівника цієї кредитної установи через незаконне звільнення працівників.

У ході судового розгляду начальник юрвідділу висунув вимогу представнику відповідача про надання неправомірної вигоди в розмірі 9 тис. доларів США (по 3 тис. доларів США за кожен позов).

За ці кошти посадовець обіцяв не вживати належних заходів в ході судово-претензійної роботи та не з’являтися на судові засідання. Ці дії в кінцевому результаті мали призвести до відмови судом у задоволенні позовів.

Після одержання другої частини неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. доларів США посадовця-адвоката затримали у порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Викрито протиправні дії прокурорами спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами Центрального апарату СБ України.

Пресслужба Київської міської прокуратури