За аферу з радіоактивним металобрухтом на майже ₴3 млн. судитимуть керівника ЧАЕС та директора одного з ТОВ

Київською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно в.о. генерального директора ДСП ЧАЕС та директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю за фактом незаконного поводження з радіоактивними матеріалами (ч.3 ст.265 КК України).

Слідством встановлено, що у липні 2019 року керівник Чорнобильської АЕС оголосив аукціон на продаж більше 500 тон радіаційно забрудненого державного металобрухту, попередньо оцінивши його в 1 тис. грн за 1 тонну, що є суттєво заниженою початковою вартістю. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, державі завдано матеріальної шкоди на понад 2,75 млн гривень.

Крім того, однією із найважливіших вимог до учасників аукціону була наявність спеціального дозволу ДАЗВ на право провадження діяльності в межах зони відчуження.

Переможником закупівлі стало вищевказане ТОВ, хоча необхідних ліцензій та дозвільних документів у компанії не було. Вказане товариство мало лише підписану у березні 2019 року з АЕС угоду, яка дає змогу товариству проводити на території ЧАЕС безкоштовне випробовування із дезактивації радіоактивно забрудненого металобрухту лазерними технологіями. Однак жодних виробничих потужностей, лазерних установок і технологій, необхідного кваліфікованого персоналу та місць для проведення заявлених випробувань зі знезараження металобрухту, а також необхідних дозвільних документів, передбачених законодавством для роботи з такою категорією небезпечних матеріалів у ТОВ не було.

Досудове слідство здійснювалось Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві, за оперативного супроводу Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Національної поліції України.

Примітка: Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури