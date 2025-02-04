За безпідставне списання та купівлю з переплатою майна судитимуть двох службових осіб ДСНС України

Так, прокурорами Київської міської прокуратури до суду направлено обвинувальний акт стосовно керівника одного з управлінь ДСНС, який обвинувачується у розтраті товарно-матеріальних цінностей (ч. 4 ст. 191 КК України).

За версією обвинувачення, чоловік безпідставно, в порушення визначеного порядку, видав наказ про списання службових планшетів та мобільних телефонів, як таких, чий строк експлуатації вийшов. В подальшому зазначене майно обвинувачений на підставі договору передав одному із субʼєктів господарювання для реалізації. Внаслідок безпідставного списання та передачі зазначеного майна, державі завдано збитків на загальну суму майже 500 тис. гривень.

Також, до суду направлено обвинувальний акт стосовно керівниці одного із структурних підрозділів ГУ ДСНС України у місті Києві судитимуть за обвинуваченням у розтраті бюджетних грошей під час закупівлі компʼютерного томографа для потреб медичного підрозділу ДСНС (ч. 5 ст. 191 КК України).

Згідно із матеріалами досудового розслідування, жінка відповідала за підготовку та проведення закупівлі комп’ютерного томографа для потреб медустанови, що належить до сфери управління ДСНС України.

При цьому, користуючись можливістю проведення закупівель за бюджетні кошти у спрощеному порядку в період дії воєнного стану, вона не забезпечила належне вивчення цінових пропозицій, а обмежилась отриманням інформації від єдиного, заздалегідь визначеного нею, продавця.

Внаслідок цього ГУ ДСНС України у місті Києві уклало договір купівлі-продажу томографа та устаткування для нього на суму майже 35 млн грн, що на 5,3 млн грн перевищує його ринкову вартість.

Наразі обвинувальні акти скеровано до суду для розгляду по суті.

Пресслужба Київської міської прокуратури