За безпідставну невиплату ₴280 млн. зарплати судитимуть колишніх керівників одного з найбільших підприємств Сумщини

Сумською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх генеральних директорів Публічного акціонерного товариства «Сумське науково-виробниче об’єднання» за фактом невиплати близько 280 млн грн заробітної плати понад 3 тисячам працівників, грубому порушенні законодавства про працю, а також невиконанні рішень судів (ч. 1 ст. 175, ч. 1 та ч. 2 ст. 172 та ч. 2 ст. 382 КК України).

За даними слідства, керівники товариства, маючи фінансову можливість за рахунок коштів, які обліковувались на розрахунковому рахунку підприємства, умисно та безпідставно роками не виплачували заробітну плату працівникам підприємства.

Більш того, працівники навіть не отримували розрахункові кошти при звільненні. При цьому підприємство за вказаний період витратило на власні потреби, у тому числі на придбання продуктів харчування та елітних алкогольних напоїв, щонайменше 57,5 млн грн. Водночас рішення судів про стягнення заборгованості залишались невиконаними.

Досудове слідство завершено Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Сумській області за оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура