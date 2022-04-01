За безпідставну виплату ₴330 тис. заробітної плати на Закарпатті судитимуть директорку школи

Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директорки однієї із загальноосвітніх шкіл краю за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, працюючи на вказаній посаді, жінка систематично укривала факти відсутності ряду працівників на робочих місцях. Попри це, їм нараховували й виплачували заробітну плату за цей період.

Для цього обвинувачена систематично підписувала табелі обліку робочого часу із внесеними до них неправдивими відомостями. У документі зазначалося, що працівники були присутніми на робочих місцях у той час, коли фактично перебували за кордоном. За такою ж «схемою» виплати отримували і сторож і завгосп закладу, які лише офіційно рахувалися на цих посадах, а насправді ж на робочих місцях не з’являлися взагалі.

Встановлено, що внаслідок протиправної діяльності із місцевого бюджету незаконно вилучено 330 тис. грн як безпідставні виплати заробітної плати. Таким чином завдано збитки громаді та освітній комунальній установі на цю суму.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП в Закарпатській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури