За брехню про підготовку вибуху жінці загрожує до 8 років позбавлення волі

Краснопільським відділом Сумської окружної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річної жінки, яка повідомила про мінування низки установ.

Мова йде про подію, що сталась 10 березня 2023 року. Тоді у вечірній час жінка зателефонувала на лінію «102» та повідомила оператору про підготовку вибуху в будівлях поліції, суду, прокуратури та територіального центру комплектування в смт Краснопілля, зазначивши, що вибух відбудеться 11 березня 2023 року.

У вказані установи терміново були направлені сили та засоби екстрених служб, які після перевірки вибухових речовин чи матеріалів не виявили. Разом з тим співробітники поліції розпочали пошук «мінерки» та встановили, що неправдиву інформацію повідомила жителька с. Наумівка Сумського району після сварки зі співмешканцем.

Примітно, що 20 лютого 2023 року зазначену жінку вироком суду було засуджено до 3 років обмеження волі за те, що вдарила ножем знайомого. Цього разу її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, що загрожує загибеллю людей та об’єктом якого стали будівлі та споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади) КК України.

На даний час обвинувачена перебуває під вартою. За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування завершено слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура