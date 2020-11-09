За «черных археологов», уничтоживших скифский курган на Николаевщине, взялась полиция

На Николаевщине продолжается расследование уголовного производства по факту уничтожения «черными археологами» уникального скифского кургана, которому 2,5 тысячи лет.

Об этом Укринформу сообщила сотрудница отдела коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Николаевской области Марина Калина.

«Что касается незаконных раскопок кургана в Казанковском районе, то полиция возбудила уголовное производство по статье 298, ч.3 УК (умышленное незаконное уничтожение объектов культурного наследия). Ведется следствие», — сообщили в полиции.

Что касается техники, которая была изъята с места раскопок, то сейчас решается вопрос о ее аресте. В частности, об этом сообщил заместитель начальника Казанковского отделения полиции Новобугского отдела Николаевской области Олег Казарин.

«Лица, проводивших раскопки кургана, на месте происшествия полиция не зафиксировала. Но техника, с помощью которой проводились раскопки, изъята. Сейчас она хранится и решается вопрос ее дальнейшего ареста», — сказал Казарин.

Как сообщал Укринформ, на Николаевщине в селе Скобелево Казанковского района ведутся грабительские раскопки уникального кургана, который относится к Высунской группе царских скифских захоронений. Ему около 2,5 тысячи лет. Раскопки ведутся неизвестными людьми с применением тяжелой техники. Работы ведутся на частном поле, которое охраняет фирма ООО «Варта міста» из Одесской области. Они выкопали яму больше, чем сам курган, высота которого была 12 метров.

Курган находится на государственном учете и должен охраняться государством.