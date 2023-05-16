За чверть мільйона гривень обіцяв переправити чоловіка призовного віку через кордон – у Києві затримали псевдоадвоката

За процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру 43-річному киянину в організації незаконного перетину осіб через державний кордон України, а також за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва.

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний, видаючи себе за адвоката, вимагав від чоловіка призовного віку 750 доларів США за вплив на прийняття рішення посадовими особами територіального центру комплектування і соціальної підтримки про визнання непридатним до служби. Вказані кошти зловмисник одержав через довірену особу призовника.

Надалі підозрюваний запропонував самому посереднику свою допомогу у переправленні за кордон. За грошову винагороду у розмірі 250 тисяч гривень він пообіцяв внести дані чоловіка у систему «ШЛЯХ», що дозволяє безперешкодний виїзд за кордон в умовах воєнного стану.

Підозрюваного затримали на «гарячому» безпосередньо після одержання 250 тисяч гривень.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

За вчинене зловмиснику загрожує покарання до 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводу працівників УСР в м. Києві ДСР НПУ.