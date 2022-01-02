За демонстрацію геніталій у поліції хуліган заплатить 17 тисяч гривень

Крижопільський районний суд Вінницької області за хуліганство оштрафував громадянина на 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 24 грудня.

7 жовтня 2021 року у вечірній час чоловіка затримали за дрібне хуліганство і доставили до відділку поліції.

У фойє на першому поверсі обвинувачений прилюдно зняв свій одяг і оголив статеві органи й почав демонструвати їх працівникам поліції та запрошеним до відділення поліції громадянам, зокрема, двом дорослим і неповнолітньому. Такі дії супроводжувались нецензурною лайкою.

У матеріалах справи є диск із відеозаписом події.

Порушник був у стані алкогольного і наркотичного сп’яніння.

У судовому засіданні він визнав вину, щиро розкаявся, просив не досліджувати докази та не допитувати свідків.