За державну зраду до 15 років ув’язнення засуджено киянина, який передавав ворогові позиції ЗСУ

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою 58-річного мешканця Києва визнано винним у державній зраді та засуджено до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру.

Використовуючи вказаний телеграм-канал, киянин передавав представнику Збройних сил Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва.

У подальшому ворогом було неодноразово здійснено обстріли зазначених підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та 4 особи отримали тілесні ушкодження.

Чоловіка затримали у березні 2022 року. 06 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив йому вирок.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура