За державну зраду до 15 років ув’язнення засуджено киянина, який передавав ворогові позиції ЗСУ

Published

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою 58-річного мешканця Києва визнано винним у державній зраді та засуджено до покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну створив телеграм-канал, у якому поширював текстові повідомлення та статті антиукраїнського характеру.

Возможно, это изображение 1 человек

Використовуючи вказаний телеграм-канал, киянин передавав представнику Збройних сил Російської Федерації інформацію про розташування військової техніки та підрозділів Збройних Сил України на території міста Києва.

Возможно, это изображение текст

У подальшому ворогом було неодноразово здійснено обстріли зазначених підрозділів, внаслідок чого дві особи загинули та 4 особи отримали тілесні ушкодження.

Возможно, это изображение один или несколько человек и текст «08.03.22 AFIFIAMIค марто,крепкого здоровья, мирного неба и всего наилучшего. 12:51 дякую дуже! 12:51 де ви? 12:51 B столице!!! нам отступать не κ лицу... Hy да... 12:52 12:52 тем более наши BOT-BOT зайдут... 12:53 12:54»

Возможно, это изображение текст

Возможно, это изображение один или несколько человек и текст «72%22:17 08.03.22 ты в безопастности??? 14:04 спасибо за поздравление. относительно, как все мы 16:38 B каких краях??? 16:39 W борисполь 16:39 Rayl ничего, скоро наши придут, станет легче! 16:40 да. я это верю. a ты де? B столице. жду наших... 16:41 напишите сообщение.. 000»

Чоловіка затримали у березні 2022 року. 06 лютого 2023 року Солом’янський районний суд міста Києва оголосив йому вирок.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура

Like

Tags:

You may also like...