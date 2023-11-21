За державну зраду харківському агенту російських спецслужб загрожує довічне ув’язнення

Прокурори Рівненської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно харків’янина, якому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що торік чоловіка завербував представник головного управління генштабу зс рф. На виконання завдань свого куратора обвинувачений збирав розвіддані про стратегічні і військові об’єкти, пункти дислокації підрозділів ЗСУ на території Харкова, а також місця розвантаження військової техніки та її наявність на одному зі стратегічних підприємств військово-промислового комплексу.

Крім того, зловмисник оперативно «зливав» інформацію спецслужбам рф про місця ракетних влучань у Харкові, таким чином докориговуючи обстріли. При цьому чоловік діяв з ідеологічних мотивів і усвідомлював, що працює всупереч інтересів України та її громадян.

Наразі прихильник «руського міра» очікує на «визволителів» під вартою і своєї вини не визнає.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ в Рівненській області за оперативного супроводу Головного відділу контррозвідки органу безпеки області.

Санкція статті за державну зраду передбачає максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури