За державну зраду поліцейського з Луганщини засуджено до 15 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури місцевого правоохоронця визнано винним у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також позбавлено на 3 роки права обіймати посади у правоохоронних органах та посади, пов’язані з виконанням функцій представника влади.

Прокурори в суді довели, що після повномасштабного вторгнення росії поліцейський конвойної служби ГУНП в Луганській області зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

Засуджений добровільно вступив на службу до «Старобільського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр». Обійняв рядову посаду.

Пройшов співбесіду та присягнув на вірність державі-агресору.

Чоловік виконує накази та розпорядження вищого керівництва а також підтримує збройну агресію проти України.

Вирок ухвалено заочно. Засуджений відбуватиме покарання з моменту затримання.

Наразі його оголошено у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – співробітники управління внутрішньої безпеки у Луганській області ДВБ НПУ.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури