За державну зраду судитимуть десятьох правоохоронців Луганщини, які «служать» окупантам

Прокурори Луганської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно десятьох правоохоронців.

Усім інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України), а одному з них також розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

Слідством встановлено, що після повномасштабного російського вторгнення поліцейський конвойної служби ГУНП в Луганській області зрадив присязі та перейшов на бік ворога.

Він вступив до лав так званого «новопсковського райвідділу внутрішніх справ мвс лнр».

У травні 2022 року він разом з іншими озброєними особами провів «перевірку та обшук» в оселі мешканців с. Булавинівка Новопсковської територіальної громади. Погрожуючи вогнепальною зброєю та фізичною розправою, чоловік незаконно заволодів транспортним засобом і двома мобільними телефонами жителів.

Крім того, серед обвинувачених також поліцейські Щастинського, Сватівського, Старобільського райвідділів поліції ГУНП в Луганській області та конвойної служби.

Вони почали «служити» у «станично-луганському, старобільському, біловодському, сватівському та новопсковському райвідділах внутрішніх справ мвс лнр» та «генеральній прокуратурі лнр». що розташовані на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Наразі фігуранти перебувають на території так званої «лнр» та оголошені у розшук.

Усім особам загрожує 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід ‒ співробітники управління внутрішньої безпеки у Луганській області ДВБ НПУ та УКР ГУНП в Луганській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури