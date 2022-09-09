За державну зраду судитимуть екскерівника Миколаївської окружної прокуратури

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо протиправної діяльності колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у державній зраді.

Доведено, що чоловік з власної ініціативи «співпрацював» з ворогом від початку широкомасштабного вторгнення рф.

Перебуваючи на посаді, зловмисник використовував надані йому повноваження для збору інформації військового та оперативно-службового характеру, яку згодом передавав представникам ворожих силових структур.

Зокрема, йдеться про оперативну обстановку в регіоні, результати обстрілів, паролі на блокпостах та інформацію про військових полонених зс рф.

Для конспірації діяв через посередника.

Досудове розслідування проводилося у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Обвинувальний акт направлено до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Заходи із викриття шпигунської діяльності на користь агресора здійснювали оперативники та слідчі СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ