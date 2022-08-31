За державну зраду судитимуть pаступника керівника прокуратури на Луганщині

Прокурорами Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника керівника однієї з окружних прокуратур Луганської області за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений упродовж травня-червня 2022 року виступав перед засобами масової інформації РФ на тимчасово окупованій території Луганської області. Демонструючи посвідчення працівника прокуратури, він публічно повідомляв неправдиву інформацію про вчинення злочинів окремими підрозділами Збройних Сил України проти мирного населення, а також про розслідування кримінальних проваджень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу співробітників Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора