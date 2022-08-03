За державну зраду судитимуть поліцейську з Луганщини, яка перейшла на бік ворога

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно поліцейської районного управління поліції ГУНП в Луганській області. Їй інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня цього року поліцейська, вже в умовах воєнного стану, поповнила лави силового блоку так званої «ЛНР», підконтрольного окупаційній владі рф, та погодилась зайняти посаду у «Марковскому РОВД МВД ЛНР».

Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на п’ятнадцять років або й довічного, з конфіскацію майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури