За державну зраду засуджено очільницю підрозділу однієї з держустанов Луганщини

Контррозвідники встановили, що чиновницю завербували представники російських спецслужб під час її перебування на тимчасово окупованій території.

Спочатку жінку затримали на КПВВ «Станиця Луганська» бойовики, а потім передали співробітнику ФСБ РФ. За допомогою шантажу та психологічного тиску він примусив її погодитись на конфіденційну співпрацю.

За його завданням чиновниця намагалася зібрати та передати інформацію про кадровий склад і діяльність українських правоохоронних структур та органів влади.

Проте жінка була викрита контррозвідниками української спецслужби.

Суд визнав громадянку України винною у підготовці до держзради. Але врахувавши, що вона сприяла слідству і надала важливу інформацію про підривну діяльність ФСБ РФ проти України, її звільнено від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. Водночас відповідно до ч. 2 ст. 111 КК України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників не вчинив жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та про отримане завдання.

Служба безпеки України