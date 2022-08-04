За державну зраду жителя Коростеня засуджено до 5 років позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорами Житомирської обласної прокуратури жителя Коростеня визнано винним у державній зраді (ч.1 ст. 111 КК України). Вироком суду йому призначене покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років.

Прокурори у суді довели, що особливо тяжкий злочин скоїв 23-річний коростенець, на третій день після широкомасштабного збройного вторгнення російської федерації на територію України.

Задовго до того, восени минулого року, у забороненій соцмережі він приєднався до групи, учасники якої після збройної агресії активно обговорювали події 24 лютого. Саме від російського «шефа», який адміністрував групу, він отримав завдання сфотографувати у Коростені залізничний міст за «винагороду» – 20 тис. російських рублів – та переслати фото через свій мобільний телефон.

Завдання ворога виконав, фото переслав представнику країни-агресора. Однак буквально на місці злочину був викритий правоохоронцями.

На суді обвинувачений вину визнав та щиро покаявся, пояснивши свої дії тим, що гроші потрібні були на лікування.

Враховуючи співпрацю фігуранта справи з органом досудового розслідування та стан здоров’я, суд призначив покарання нижче визначеного відповідною статтею.

З дня затримання і дотепер засуджений перебуває під вартою.

Досудове розслідування проводило Управління СБУ в області.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури