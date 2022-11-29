За держзраду судитимуть медпрацівника з Одещини, який здавав спецслужбам окупантів місця дислокації ЗСУ

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до Болградського районного суду обвинувальний акт стосовно медпрацівника одного із закладів охорони здоров’я на Одещині за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік з липня 2022 року співпрацював з представником спецслужби рф. Він збирав і передавав дані про місця дислокації особового складу підрозділів ЗСУ, тероборони та об’єктів військової інфраструктури області з географічними координатами. Передавав інформацію за допомогою одного з месенджерів. У подальшому вона мала використовуватись ворогом для нанесення ударів.

Під час затримання у чоловіка вилучено мобільний телефон. За клопотанням прокурора обвинувачений перебуває під вартою без визначення розміру застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників ГВ ЗНД УСБУ в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури