За держзраду судитимуть жителя Житомирщини, який передавав ворогу розташування військової частини

Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за фактом державної зради та наданні державі-агресорці інформації, що шкодить суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності і державній безпеці України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, 31-річний коростенець, спілкуючись у соцмережі з представником російської військової розвідки, сказав, що підтримує проведення в Україні «спеціальної військової операції збройних сил російської федерації» та охоче погодився на співпрацю з ворожою розвідкою.

Так, отримавши 14.04.2022 від рашистського куратора інструкції щодо конспірації дій, вже того ж дня звітував про виконання завдання – повідомляв про розташування блок-постів і військової частини Збройних Сил України на території району, а також місця знаходження стратегічного об’єкту оборонної промисловості.

Розвідані відомості про об`єкти обвинувачений власноруч позначав на карті – Google-Maps, робив знімок (скріншот) з монітора комп’ютера та передавав ворожій розвідці, яка могла їх використовувати для знищення ракетними ударами.

Обвинувачений у державній зраді перебуває під вартою.

Особливо тяжкий злочин проти основ національної безпеки України викрито завдяки спільним злагодженим діям прокурорів та співробітників Управління СБ України в області, які проводили досудове розслідування.

Санкцією зазначеної статті передбачене покарання – від позбавлення волі строком на 15 років – до довічного ув’язнення.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури