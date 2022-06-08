За держзраду та участь у підготовці до бойових дій проти України чотирьох громадян засуджено до 15 років ув’язнення

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора Івано-Франківський міський суд визнав винними чотирьох осіб у державній зраді та визнанні правомірною збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 436-2 КК України).

Кожного з них засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, судом прийнято рішення про знищення речових доказів у справі – паспортів громадян НЗФ «ДНР», а також одягу військовослужбовців збройних сил РФ.

Прокурори у суді довели, що засуджені – троє стрілків і кулеметник 115 полку 3 батальйону 2 роти 2 взводу армії так званої «ДНР», будучи громадянами України перейшли на бік ворога в умовах воєнного стану. Вони брали участь у підготовці до проведення бойових дій загарбників проти України.

Також засуджені визнавали правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, і тимчасову окупацію частини території нашої держави.

У березні 2022 року вони прибули на територію Харківської області з метою подальшої окупації території України збройними силами РФ. Там з бойовою зброєю та документами громадян «ДНР» їх затримали військовослужбовці Збройних Сил України.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальних провадженнях здійснювалося слідчими управління СБУ в Івано-Франківській області.