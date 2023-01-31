За дезертирство та державну зраду судитимуть двох прикордонників з Луганщини

Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох прикордонників одного з прикордонних загонів на Луганщині за фактами дезертирства та державної зради (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що після початку повномасштабного російського вторгнення обвинувачені, склавши зброю, самовільно залишили місце служби.

Після тимчасової окупації території Старобільщини вони, присягнувши на вірність ворогу, добровільно вступили до лав незаконних збройних формувань «ЛНР».

Виконуючи злочинні завдання, обвинувачені «придушують» опір російській окупації з боку місцевого населення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій

та оборонній сфері об’єднаних сил