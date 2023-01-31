За дезертирство та державну зраду судитимуть двох прикордонників з Луганщини

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Луганською спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох прикордонників одного з прикордонних загонів на Луганщині за фактами дезертирства та державної зради (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що після початку повномасштабного російського вторгнення обвинувачені, склавши зброю, самовільно залишили місце служби.

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Після тимчасової окупації території Старобільщини вони, присягнувши на вірність ворогу, добровільно вступили до лав незаконних збройних формувань «ЛНР».

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Виконуючи злочинні завдання, обвинувачені «придушують» опір російській окупації з боку місцевого населення.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у військовій
та оборонній сфері об’єднаних сил

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